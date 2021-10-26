Курс евро опустился на 34 копейки в ходе торгов на Мосбирже

Курс евро упал на 34 копейки, до 80,66 рубля в ходе торгов на Московской бирже во вторник, 26 октября. Курс доллара опустился до 69,62 рубля (минус 0,12 рубля).

Индекс Мосбиржи опустился на 0,45 процента, до 4235,87 пункта, индекс РТС упал на 0,17 процента, до 1916,29 пункта.

Акции двух российских нефтяных компаний установили исторические максимумы. Бумаги «Лукойла» поднялись выше 7500 рублей за штуку. Акции «Роснефти» выросли до 663 рублей, а капитализация компании превысила 100 миллиардов долларов впервые с 2011 года.

Рост акций обеспечили высокие цены на нефть. Brent подорожала до 85,56 доллара за баррель (плюс 0,46 процента), WTI — до 84,58 доллара (плюс 0,98 процента).

Лидерами роста «голубых фишек» Мосбиржи стали «Магнит» (плюс 1,94 процента, до 6590,5 рубля за акцию), НЛМК (плюс 0,99 процента, до 231,1 рубля) и Сбербанк (плюс 0,55 процента, до 372,03 рубля), аутсайдерами — TCS Group (минус 3,65 процента, до 7.322,8 рубля), «Полиметалл» (минус 3,49 процента, до 1320 рублей) и «Полюс» (минус 2,33 процента, до 13.741,5 рубля).