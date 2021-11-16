Курс рубля упал по отношению к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

Курс доллара вырос до 73,41 рубля — это максимум с 22 октября. На момент написания новости рубль немного восстановился по отношению к американской валюте — доллар стоит 73,3 рубля (плюс 0,86 рубля). Курс евро вырос на рубль — до 83,37 рубля. Максимум за день составил 83,42 рубля.

Индекс Московской биржи также опустился на 1,28 процента — до 1768 пунктов. При этом нефть марки Brent подорожала на 1,51 процента — до 82,62 доллара за баррель. Нефть марки WTI поднялась в цене до 0,55 процента — до 80,19 доллара.

Укрепление иностранной валюты по отношению к рублю произошло на фоне обострения миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши. Страны ЕС считают, что Россия могла бы повлиять на Белоруссию с целью скорейшего разрешения ситуации. Также на курсе рубля сказались возможные санкции от ЕС и США по отношению к России из-за российских войск вблизи Донбасса.