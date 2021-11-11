Акции «Сургутнефтегаза» взлетели

Акции нефтегазовой компании «Сургутнефтегаз» взлетели в ходе торгов на Московской бирже в четверг, 11 ноября. В 18:25 бумаги вышли на пик, достигнув 40,85 рубля за штуку (плюс 20,64 процента). В открытом доступе отсутствует информация, которая могла бы повлиять на резкое подорожание бумаг.

Компания стала лидером роста «голубых фишек» Мосбиржи — стоимость акций составила 40,53 рубля (плюс 19,98 процента). Также в списке лучших оказались «Полюс» (плюс 5,21 процента, 15 904,5 рубля) и «Полиметалл» (плюс 4,04 процента, 1443 рублей). Подешевели бумаги TCS Group (минус 1,57 процента, до 7534 рублей) и «Лукойла» (минус 0,68 процента, до 7089 рублей).

Российский фондовый рынок, начав день с падения, завершил в плюсе. Индекс Мосбиржи вырос на 0,4 процента, до 4189,35 пункта, индекс РТС — на 0,05 процента, до 1854,48 пункта.

Курс доллара на 18:45 снизился на 0,11 рубля, до 71,16 рубля, курс евро — на 0,19 рубля, до 81,65 рубля. Биткоин торговался по 64 804,8 доллара за монету (минус 5,21 процента).

Нефть марки Brent выросла на 0,51 процента, до 83,05 доллара за баррель, марки WTI — на 0,68 процента, до 81,89 доллара. Газовые фьючерсы на декабрь стоили 885 долларов за тысячу кубометров.

