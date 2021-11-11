Акции «ночного кошмара Илона Маска» взлетели в цене

Стартап электромобилей Rivian, который называют «ночным кошмаром» основателя Tesla Илона Маска, после выхода на IPO был оценен в 86 миллиардов долларов по итогам первого дня торгов. Стоимость акций взлетела на 29 процентов от первоначальной цены, свидетельствуют данные биржи Nasdaq. Сейчас ценные бумаги торгуются по 108 долларов за штуку.

Компания привлекла 12 миллиардов долларов, что сделало ее размещение крупнейшим в этом году в США, капитализация Rivian с учетом опционов превысила 100 миллионов долларов, отмечает CNBC. Rivian оценила свои акции в 78 за бумагу. В момент открытия торгов они стоили 106,75 доллара.

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Rivian подала заявку на IPO в августе 2021 года,10 ноября компания начала торги на бирже Nasdaq под тикером RIVN. К настоящему моменту Rivian выпустила около 100 электромобилей и обещает отправить покупателям 1500 до конца года. К 2023 году она рассчитывает выпускать 150 тысяч машин в год. Производителя электромобилей поддерживают международные компании Amazon и Ford. По данным CNBC, 20-процентная доля Amazon сейчас стоит около 17 миллиардов долларов, а 12-процентная доля Ford оценивается более чем в 10 миллиардов долларов. Amazon ранее заявила о переводе своего автопарка на транспорт, работающий на возобновляемых источниках энергии, и заказала доставку 100 тысяч электромобилей Rivian к 2030 году. Rivian также выпустила полностью электрический пикап R1T. Выпуск электрического внедорожника R1S на семь пассажиров планируется декабре.