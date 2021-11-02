«Ночной кошмар» Илона Маска приготовился ударить по Tesla

Американский производитель электрогрузовиков Rivian, который называют «ночным кошмаром» основателя и главы Tesla Илона Маска, приготовился нанести удар по Tesla. Компания готовится выйти на IPO и объявила его диапазон: от 57 до 62 долларов за акцию. Как сообщает The Wall Street Journal, оценка компании при этом превысит 60 миллиардов долларов.

Размещение ценных бумаг может состояться уже на будущей неделе. Компания начнет торговаться на бирже Nasdaq под тикером RIVN. Объем размещений составит от 8,4 до 9,6 миллиарда долларов. Заявку на IPO Rivian подал в августе 2021-го.

Rivian — один из прямых конкурентов Tesla — уже смог привлечь от инвесторов 8 миллиардов долларов, среди которых есть Amazon и Ford. В конце прошлого года компания смогла продать первую партию электрического пикапа R1T всего за неделю. Машины еще не собрали: из-за ограничения производственных мощностей большинство потенциальных покупателей вряд ли получат свою машину раньше первого квартала 2022 года.

В августе прошлого года на биржу вышел еще один потенциальный конкурент Tesla — китайская Xpeng Motors. В ходе IPO компания «взорвала» рынок, продав более 99,7 миллиона ​​акций по 15 долларов каждая. Автопроизводитель заработал на этом около 1,5 миллиарда долларов.