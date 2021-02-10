«Ночной кошмар» Илона Маска решил снова ударить по Tesla

Американский производитель электрогрузовиков Rivian, который называют «ночным кошмаром» Илона Маска, решил снова ударить по Tesla. Как сообщает Bloomberg, компания при поддержке Amazon собирается выйти на IPO уже в этом году и рассчитывает, что инвесторы оценят ее по крайней мере в 50 миллиардов долларов.

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Однако сроки первого публичного размещения акций на бирже и оценка компании еще могут измениться — может выйти и так, что IPO перенесут на 2022 год, отметили источники агентства. Представитель Rivian от комментариев отказался. Для сравнения, Tesla во время своего IPO привлекла порядка 226 миллионов долларов, а ее стоимость оценивали в 1,6 миллиарда.

Rivian — один из прямых конкурентов Tesla — уже смог привлечь от инвесторов 8 миллиардов долларов, среди которых есть Amazon и Ford. В конце прошлого года компания смогла продать первую партию электрического пикапа R1T всего за неделю. Машины еще не собрали: из-за ограничения производственных мощностей большинство потенциальных покупателей вряд ли получат свою машину раньше первого квартала 2022 года.

В августе прошлого года на биржу вышел еще один потенциальный конкурент Tesla — китайская Xpeng Motors. В ходе IPO компания «взорвала» рынок, продав более 99,7 миллиона ​​акций по 15 долларов каждая. Автопроизводитель заработал на этом около 1,5 миллиарда долларов. До дебюта на бирже Xpeng привлек 1,7 миллиарда долларов от инвесторов, в том числе от китайских гигантов Alibaba и Xiaomi Corp.