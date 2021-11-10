«Ночной кошмар» Илона Маска ударил по Tesla

Американский производитель электромобилей Rivian, которого также называют «ночным кошмаром» основателя и главы Tesla Илона Маска, привлек в ходе первичного размещения акций (IPO) 11,9 миллиарда долларов, пишет CNBC.

Результаты IPO превзошли прогнозы и стали ударом по Tesla. Rivian продала 153 миллиона акций (планировалось 135 миллионов) по 78 долларов за штуку, хотя изначально намеревалась реализовать их по цене в 72-74 доллара. Акции Rivian начнут торговаться 10 ноября на бирже Nasdaq под тикером RIVN. Рыночная капитализация компании приблизится к 70 миллиардам долларов, что близко к стоимости Ford Motor Company (80 миллиардов долларов).

Размещение бумаг Rivian стало четвертым по объему привлеченных средств на биржах США за последние десять лет. Первые три места заняли Alibaba (25 миллиарда долларов), Facebook (16 миллиардов долларов) и General Motors (15,8 миллиарда долларов). Rivian добилась успеха на IPO вопреки финансовым показателям. По прогнозам компании, в третьем квартале расходы составят 1,28 миллиарда долларов при доходе в миллион долларов.

Компания Amazon, инвестировавшая в Rivian более 1,3 миллиарда долларов, сделала заказ на 100 тысяч автомобилей к 2030 году. Уже в 2022 году ожидается поставка 10 тысяч электропикапов R1T. Стоимость машины начинается от 67,5 тысячи долларов. Rivian заявила, что ее завод в Иллинойсе способен производить до 150 тысяч автомобилей в год. При этом по состоянию на конец октября компания выпустила лишь 180 автомобилей.

В ноябре агентство Reuters сообщило, что мировые автопроизводители потратят 515 миллиардов долларов на разработку и производство электромобилей и аккумуляторов до 2030 года. Больше остальных — 110 миллиардов долларов — обязалась инвестировать немецкая Volkswagen Group.