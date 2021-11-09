Акции «Тинькофф» рухнули

Акции TCS Group — материнской компании банка «Тинькофф» — рухнули в ходе торгов на Московской бирже во вторник, 9 ноября. В 17:42 московского времени бумаги компании упали до 7899 рублей за штуку (минус 5,6 процента по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии). Накануне депозитарные расписки TCS Group установили исторический максимум, поднявшись до 8506,2 рубля.
Лидерами роста «голубых фишек» Мосбиржи стали «Норникель» (плюс 1,99 процента, 22 308 рублей за акцию), НЛМК (плюс 1,74 процента, 227,1 рубля) и МТС (плюс 0,96 процента, 316,55 рубля). Больше всего подешевели бумаги TCS Group (минус 4,65 процента, 7957 рублей), «Магнита» (минус 2,33 процента, 6700 рублей) и «Сургутнефтегаза» (минус 1,98 процента, 33,7 рубля).
Основные российские фондовые индексы закончили день в минусе. Рублевый индекс Мосбиржи упал до 4187,33 пункта (минус 0,73 процента), долларовый индекс РТС — до 1864,21 пункта (минус 0,07 процента).
Курс доллара на 18:45 составил 70,82 рубля (минус 0,38 рубля), курс евро — 82,02 рубля (минус 0,49 рубля). Биткоин торговался по 67 245,1 доллара за монету (плюс 2,94 процента).
Нефть марки Brent стоила 83,7 доллара за баррель (плюс 0,32 процента), марки WTI — 82,47 доллара (плюс 0,66 процента). За тысячу кубометров газа на бирже давали 918 долларов.