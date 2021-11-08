Акции «Тинькофф» установили рекорд

Акции материнской компании «Тинькофф банка» TCS Group установили рекорд в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 8 ноября. На пике бумаги подорожали до 8506,2 рубля за штуку (плюс 6 процентов по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии). На закрытии основных торгов акция стоила 8360,6 рубля (плюс 4,18 процента).

TCS Group стала лидером среди «голубых фишек» на Московской бирже. Далее расположились «Полюс» (плюс 2,95 процента, 14 925,5 рубля за акцию) и «Сургутнефтегаз» (плюс 2,89 процента, 34,5 рубля). Подешевели только акции Сбербанка (минус 0,32 процента) и МТС (минус 0,02 процента).

Индекс Мосбиржи вырос до 4218,27 пункта (плюс 1,04 процента), индекс РТС — до 1865,46 пункта (плюс 0,94 процента).

Акции Tesla после обрушения на премаркете на Франкфуртской фондовой бирже на 9,5 процента, с 1069,4 до 968 евро, отыграли часть падения. На 18:40 по московскому времени бумага стоила 1020 евро.

Курс доллара на 18:45 составил 71,27 рубля (плюс 0,01 рубля), курс евро — 82,57 рубля (плюс 0,14 рубля). Биткоин, едва не обновивший исторический максимум, торговался по 66 093,2 доллара за монету (плюс 6,66 процента).

Нефть марки Brent стоила 83,25 доллара за баррель (плюс 0,62 процента), марки WTI — 81,77 доллара (плюс 0,62 процента). Газовые фьючерсы упали по 965 долларов за тысячу кубометров.

