Россиянам назвали идеальные валюты для хранения сбережений

Начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин заявил, что многие люди задумываются о том, как сохранить и увеличить имеющиеся сбережения. Максимально эффективно это можно осуществить с помощью портфеля валют, передает агентство «Прайм».

Шульгин объяснил россиянам, что в отличие от консервативного портфеля, в который входит рубль, доллар и евро, эффективный предполагает и иные валюты, потенциально более доходные в определенный момент. Из валют стран «Большой десятки» в него включили доллар США, канадский доллар и швейцарский франк.

Аналитик назвал идеальными валюты для хранения сбережений доллары и швейцарские франки и призвал хранить средства в них. Кроме того, он рассказал о росте российского рубля.

«Российский рубль с начала 2021 года —лидер роста к доллару (+4 процента) среди валют ЕМ. Он является бенефициаром роста сырьевых цен, в частности, на нефть и газ. Мы полагаем, что в ближайшие месяцы он и будет продолжать извлекать выгоду из конъюнктуры рынка энергоносителей», — подчеркнул Шульгин.

Эксперт также оценил перспективность южнокорейской воны и тайского бата. Первую валюту он отнес к консервативной, поэтому она станет расти на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ страны. При этом тайский бат зависит от спекулятивного компонента: Таиланд планирует открыть границы для вакцинированных туристов, что может укрепить экономику страны.