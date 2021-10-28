Аналитик раскрыл подходящее время для покупки долларов

Аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов в беседе с агентством «Прайм» раскрыл подходящее время для покупки долларов.

Эксперт отметил, что на фоне глобального энергетического кризиса, роста инфляции, слабой динамики промышленного производства доллар продолжает снижаться, при этом у него есть еще возможности роста.

Маслов подчеркнул, что доллар может начать укрепляться после ноябрьского заседания ФРС. По его словам, если регулятор США заявит о начале сворачивания программы покупки гособлигаций, то их доходность начнет расти, а так как для их покупки нужен доллар, вырастет и его привлекательность.

«Исходя из вышесказанного, разумно было бы покупать доллар в течение следующих двух недель», — сказал он.

Ранее американский сенатор Рэнд Пол назвал криптовалюту возможной заменой доллару в качестве мировой резервной валюты. Пол раскритиковал доллар, заявив, что национальная валюта США ничем не подкреплена. Кроме того, он сказал, что поражен ростом цифровых валют. «Я задался вопросом, может ли криптовалюта действительно стать мировой резервной валютой на фоне того, что все больше людей теряют доверие к правительству», — сказал Пол.