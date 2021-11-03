Российские власти поставят рекорд по закупкам валюты

В период с 9 ноября по 6 декабря Министерство финансов России увеличит объем закупок валюты и золота для Фонда национального благосостояния (ФНБ) до 518,2 миллиарда рублей. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

По текущему курсу в долларах эта сумма составит 7,2 миллиарда. Таким образом, российские власти поставят рекорд по сумме интервенций. Прошлый был установлен в июне 2018 года, тогда золото и валюты купили на 6 миллиардов долларов.

Нынешний объем складывается из ожидаемых дополнительных нефтегазовых доходов бюджета (409,9 миллиарда рублей) и превысивших план поступлений за октябрь (108,4 миллиарда).

В сутки объем закупок будет составлять 25,9 миллиарда рублей, что в 1,7 раза больше, чем в октябре. Такой процесс окажет дополнительное давление на рубль и станет фактором для снижения его курса.

По состоянию на 1 октября ликвидная часть ФНБ достигла 113,8 миллиарда долларов. Ранее замминистра финансов Тимур Максимов рассказал, что ведомство выступает за ограничение трат из фонда на проекты, которые противоречат принципам устойчивого развития. Речь идет в первую очередь о нефтегазовых инициативах. По его мнению, на фоне глобальных изменений такие проекты, вероятно, не удастся завершить с прибылью.