Bloomberg рассказал о желании Путина сэкономить деньги на черный день

Благодаря росту доходов от нефти и газа объем российского Фонда национального благосостояния (ФНБ) достиг рекорда. Но президент страны Владимир Путин хочет сэкономить деньги, отложив их на черный день, пишет Bloomberg.

Одобрив расходы в размере 35 миллиардов долларов на реализацию инфраструктурных проектов в этом году, Путин поручил правительству ограничить дальнейшие расходы, рассказали изданию источники. «Бережливое отношение к доходам от продажи нефти — это огромный плюс, который повысит привлекательность России в глазах иностранных инвесторов», — считает заместитель главного экономиста в Международном институте финансов (International Institute of Finance) в Вашингтоне Элина Рыбакова.

Путин желает придерживаться своей давней тактики, направленной на ограничение роста госдолга и быстрое восстановление резервов после увеличения расходов на фоне пандемии коронавируса, отмечет Bloomberg. Власти предложили лишь умеренное увеличение расходов на социальное обеспечение, хотя, по данным Fitch Ratings, в этом году правительство, вероятно, получит около 40 миллиардов долларов дополнительных доходов от нефтегазовой отрасли.

Будет реализовываться доковидная стратегия — сбалансированный бюджет, в котором предпочтение отдается не инвестициям, а сбережениям и умеренному плану заимствований, уверен экономист Sova Capital Артем Заигрин. Правительство прогнозирует, что в 2024 году объем ФНБ превысит 300 миллиардов долларов по сравнению с нынешними 190,5 миллиардами. Министерство финансов России заявляет, что дополнительные деньги необходимы «для снижения долгосрочных бюджетных и макроэкономических рисков, которые могут возникнуть в результате энергетического перехода».

Неприкосновенная часть фонда благосостояния увеличивается на случай экономических и политических проблем, считает бывший высокопоставленный чиновник Центробанка Олег Вьюгин.

Ранее Путин назвал главным врагом страны низкие доходы миллионов граждан. За три ближайших года на социальную поддержку россиян предполагается направить 41,5 триллиона рублей.