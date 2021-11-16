Аналитик назвала условия для резкого подорожания доллара

Руководитель направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» ЦСР Наталья Сафина в беседе с агентством «Прайм» назвала условие, при котором в скором времени можно будет купить на доллар больше одного евро.

По словам специалиста, причиной давления на евро стало резкое ожидание рынка более активных шагов ФРС США по ужесточению монетарной политики и, следовательно, росту доходности на долларовые активы. «Пока американский регулятор только сократил объем выкупа активов со 120 до 105 миллиардов долларов в ноябре, а в декабре планирует уменьшить лимит еще на 15 миллиардов долларов», — сказала аналитик.

Собеседница агентства отметила, что дальнейшая политика ФРС приведет к новому росту индекса доллара к корзине мировых валют, в том числе к евро. Однако это не значит, что евро продолжит слабеть по отношению к доллару, и тренд сохранится еще на год. Также не стоит ожидать, что валюты достигнут паритета, уточнила собеседница агентства.

Как считает Сафина, евро может стать дешевле доллара, если инфляция в Европе ускорится и макроэкономические показатели ухудшатся из-за сверхмягкой монетарной политики ЕЦБ и жесткой риторики ФРС США и повышения ключевой ставки. Однако эксперт пока не допускает развитие событий по такому сценарию в ближайшей перспективе.

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