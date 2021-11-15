Российский фондовый рынок закрылся ростом основных биржевых индексов в понедельник, 15 ноября. Индекс Мосбиржи на закрытии основной торговой сессии на Московской бирже вырос на 0,33 процента, до 4135,14 пункта, индекс РТС — на 0,4 процента, до 1791,44 пункта.

Среди «голубых фишек» Мосбиржи больше всего подорожали бумаги «Газпрома» (плюс 1,62 процента, до 339 рублей за акцию), «Норникеля» (плюс 1,29 процента, до 22 384 рублей) и «Лукойла» (плюс 0,95 процента, до 6943,5 рубля). Больше всего подешевели акции «Сургутнефтегаза» (минус 6,55 процента, до 43,8 рубля), «Яндекса» (минус 0,96 процента, до 5912,6 рубля) и «Полюса» (минус 0,8 процента, до 15 844 рублей).

Курс доллара составил 72,7 рубля (минус 0,18 рубля), курс евро — 83,05 рубля (минус 0,33 рубля). Биткоин торговался по 64 522,5 доллара за монету (плюс 0,7 процента).

Нефть марки Brent стоила 81,35 доллара за баррель (минус один процент), марки WTI — 79,03 доллара (минус 0,83 процента). Декабрьские газовые фьючерсы торговались по 968 долларов.

