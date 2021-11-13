Финансист назвал лучшие дни для покупки валюты

Директор компании «Единый Брокер» Артем Арзамасцев рассказал россиянам, когда следует приобретать валюту. Он посоветовал заниматься этим в рабочие дни, а не в выходные и праздники передает агентство «Прайм».

«Все зависит от ситуации на валютной бирже, где профессиональные участники торгов (как правило, банки), не склонны принимать решения по лунному календарю с оглядкой на астрологические прогнозы», — пошутил финансист.

Специалист также назвал лучшие дни для покупки валюты. По его мнению, это следует делать в рабочие дни через мобильные приложения банков. Электронная покупка валют позволит избежать всех рисков, которые связаны с оборотом наличных средств.

«Лучше смотреть по текущей ситуации, анализировать новостной фон и принимать решения на основании того, как меняется ситуация в нашей стране и в мире», — заключил Арзамасцев.

Ранее экономист Олег Шибанов предостерег граждан от инвестирования в валюту и рассказал о преимуществах рублевых депозитов. По его мнению, вклады и инвестиции в российской национальной валюте на данный момент выгоднее, чем в долларах или евро.