Международные резервы России установили исторический рекорд

Международные резервы России на 29 октября выросли до 623,2 миллиарда долларов и установили исторический рекорд, свидетельствуют данные на сайте Центробанка (ЦБ).

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За неделю международные резервы выросли на 1,6 миллиарда долларов. Рост произошел преимущественно в результате операций по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила, отметили в ЦБ. С начала года международные резервы, составлявшие 595,8 миллиарда долларов, выросли на 7,5 процента.

Международные (золотовалютные) резервы России включают в себя высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении ЦБ и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в Международном валютном фонде (МВФ) и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

13 октября Центробанк сообщил, что внешний долг России на 1 октября составил 489,2 миллиарда долларов (плюс 4,7 процента с начала года). При этом общий государственный долг всех стран мира на середину октября достиг отметки в 88 триллионов долларов, подсчитали в МВФ. В сложившихся условиях странам необходимо адаптировать свою налогово-бюджетную политику под уникальные обстоятельства для каждого государства, которые включают темпы вакцинации и успехи в восстановлении экономики.