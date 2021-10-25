Прибыль российских банков резко рухнула

Чистая прибыль банковского сектора в сентябре составила 196 миллиардов рублей, следует из обзора Центрального банка (ЦБ) России «О развитии банковского сектора», опубликованного на сайте регулятора.

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По сравнению с августом прибыль резко рухнула — почти на 20 процентов. Банк России связывает снижение прибыли с отрицательной переоценкой ценных бумаг, преимущественно облигаций федерального займа (ОФЗ) на фоне роста ключевой ставки. К 1 октября на балансе российских банков были ценные бумаги на сумму в 17,1 триллиона рублей, что составляет почти 15 процентов от активов сектора. Отрицательная переоценка составила 110 миллиардов рублей (в августе — 32 миллиарда).

При этом за девять месяцев с начала года сектор заработал почти 1,9 триллиона рублей — рост по сравнению с тем же периодом годом ранее составил 65 процентов. Позитивная динамика во многом обеспечена сдержанными расходами на формирование резервов, которые оказались почти в три раза ниже на годовом уровне. Помимо этого, вклад внесли существенно возросшие чистые процентные и комиссионные доходы (на 15 и 23 процента соответственно).

Прибыльных банков в России в сентябре стало меньше — их число снизилось до 244 с 259, однако по итогам девяти месяцев доля прибыльных банков достигает 99 процентов. Большая часть прибыли, около 85 процентов, в период с января по сентябрь приходится на системно значимые кредитные организации (СЗКО). Всего к концу сентября в России действовало 373 кредитных организаций, включая 228 банков, из которых 12 считается системно значимыми. Доля СЗКО в активах банковского сектора составляет более 75 процентов.

22 октября Центральный банк в очередной раз за последние месяцы поднял ключевую ставку с 6,75 до 7,5 процента. Глава регулятора Эльвира Набиуллина объяснила, что «такой шаг обоснован не только динамикой текущей инфляции, но, прежде всего, инфляционными ожиданиями и существенным пересмотром прогноза по сравнению с июлем». По итогам 2021 года ЦБ ожидает рост цен на уровне 7,4-7,9 процента, в июле прогноз составлял 5,7-6,2 процента.