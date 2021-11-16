Темпы роста мировой торговли замедлились

Темпы роста мировой торговли замедляются после резкого подъема в первом полугодии 2021 года, последовавшего за спадом, вызванным пандемией коронавируса. Такие данные представила Всемирная торговая организация (ВТО), передает ТАСС.
Так, индекс торговли составляет 99,5 пункта по шкале в сто баллов, в то время как в августе он достигал рекордных 110,4 пункта. Этот индикатор имеет название «Барометр торговли товарами», он отражает тенденции мировой коммерции.
«Снижению "Барометра" способствовали недавние потрясения с поставками, включая заторы в портах вследствие резкого увеличения заказов на импорт в первой половине года и сбои в производстве товаров, которыми широко ведется торговля», — полагают эксперты ВТО.
Всемирная торговая организация видит в этой тенденции признаки ослабления спроса. Особенно сильное снижение испытывают индексы «торговля автомобилями» (85,9 пункта), «электронные компоненты» (99,6), к своим прежним значениям вернулись «морские контейнерные перевозки» (100,3), «сырье» (100). Высоким остается «фрахт воздушных судов» (106,1) как альтернатива морским перевозками.
Ранее курс доллара к рублю упал на 0,49 рубля на открытии основной торговой сессии на Московской бирже в понедельник, 15 ноября, до 72,4 рубля. Курс евро составил 82,98 рубля (минус 0,4 рубля). Биткоин торговался по 65 639,4 доллара за монету (плюс 1,28 процента).