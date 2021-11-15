Курс доллара упал на 0,49 рубля на открытии торгов Мосбиржи

Курс доллара к рублю упал на 0,49 рубля на открытии основной торговой сессии на Московской бирже в понедельник, 15 ноября, до 72,4 рубля. Курс евро составил 82,98 рубля (минус 0,4 рубля). Биткоин торговался по 65 639,4 доллара за монету (плюс 1,28 процента).

Основные биржевые индексы российского фондового рынка сохранили позиции на открытии торгов. Индекс Мосбиржи потерял 0,1 процента, опустившись до 4117,56 пункта, индекс РТС прибавил 0,28 процента, поднявшись до 1789,20 пункта.

Лидерами роста «голубых фишек» на 10:12 стали «Сургутнефтегаз» (плюс 3,02 процента, до 48,285 рубля за акцию), TCS Group (плюс 1,99 процента, до 7480 рублей) и «Газпром» (плюс 0,37 процента, до 334,85 рубля). Больше всего подешевели бумаги «Магнита» (минус 0,97 процента, до 6505 рублей), «Полюса» (минус 0,72 процента, до 15 857,5 рубля), и «Полиметалла» (минус 0,45 процента, до 1448,2 рубля).

Нефть марки Brent торговалась по 81,52 доллара за баррель (минус 0,78 процента), марки WTI — по 79,08 доллара (минус 0,77 процента).