Названа самая быстро богатеющая страна мира

С начала XXI века Китай богател быстрее всех в мире, обогнав США по уровню дохода, свидетельствуют данные отчета консалтинговой компании McKinsey. Мировое богатство в целом за последние 20 лет выросло втрое. В качестве причины взрывного роста глобальных доходов эксперты называют рост цен на жилье.

Материалы по теме Терпение и труд. Нобелевскую премию по экономике дали за эксперименты над людьми. В чем их ценность? Коррупция, кумовство и бедность. Как «Восточную Швейцарию» охватил страшнейший за 170 лет кризис

В McKinsey изучили чистые активы (стоимость всех активов в собственности населения и бизнеса) десяти стран, на которые приходится более 60 процентов глобального дохода. Общее благосостояние в мире в 2020 году выросло до 514 триллионов с 156 триллионов в 2000-м. На Китай пришлась почти треть этого прироста — благосостояние его национальной экономики выросло с 7 до 120 триллионов. У США этот показатель вырос более чем вдвое — до 90 триллионов долларов. В обеих экономиках более двух третей активов принадлежит 10 процентам населения, и их концентрация становится все больше.

Кроме того, 68 процентов совокупной стоимости активов всего мира — это недвижимость. Аналитики из McKinsey считают, что резкий рост совокупной стоимости глобальных активов за последние два десятилетия вызван скачком цен на недвижимость из-за снижения процентных ставок. Исследование показало, что недвижимость в мире дорожает быстрее роста доходов. Эта тенденция сокращает число людей, которые могут позволить себе покупку дома. Кроме того, стремительный рост цен на недвижимость увеличивает риск финансового кризиса, аналогичного тому, что разразился в США в 2008 году в связи с пузырем на рынке жилья.

В августе исследователи из Колумбии выяснили, что богатые американцы стали еще богаче. За последние несколько десятилетий доход от активов постоянно увеличивался в наиболее процветающих регионах страны, но в 90 процентах бедных областей оставался на прежнем уровне. Единственными активами большинства жителей США являются лишь их собственные жилища и пенсионные счета.