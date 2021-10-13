Пандемия загнала миллионы людей в нищету

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил, что пандемия коронавируса загнала более 100 миллионов человек в нищету и оставила более четырех миллиардов человек практически без социальной поддержки, здравоохранения или защиты доходов, сообщает Associated Press.

Генсек ООН осудил отсутствие глобальной солидарности, из-за чего страдают люди, живущие в регионах, затронутых конфликтами, и в бедных странах. По мнению Гутерриша, между богатыми и бедными странами наблюдается огромное неравенство, которое скрывается признаками восстановления мировой экономики. «Неравенство в отношении вакцин <…> обрекает мир на миллионы смертей и продлевает экономический спад, который может стоить триллионы долларов и сильнее всего ударить по беднейшим странам», — заявил Гутерриш.

Эксперты связывают показатели бедности с низким уровнем вакцинации от коронавируса в странах с небольшими доходами на душу населения. Поскольку большинство жителей в развитых странах вакцинированы, к 2022 году 90 процентов из них вернут допандемийный уровень дохода на душу населения, и только одной трети стран с низким и средним уровнем дохода удастся это сделать. Там рост экономики станет самым медленным — 2,9 процента — за последние 20 лет.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил о «глобальной катастрофе» из-за неравномерного распределения вакцин. ВОЗ утвердила новую стратегию, согласно которой до конца 2021 года должно быть привито 40 процентов населения планеты, а к окончанию программы в середине 2022 года — 70 процентов. Вместе с тем, развивающиеся страны и генсек ООН потребовали более справедливого распределения вакцин.