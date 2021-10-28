США предсказали будущее без богачей

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал налоговый план действующего главы государства Джо Байдена. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщила представитель политика Лиз Харрингтон.

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Трамп предсказал, что в будущем в США не останется богатых предпринимателей. «Какая страна будет главным бенефициаром «налога на миллиардеров» или налога на богатство? Куда переедут богатые люди и компании, оставив Соединенные Штаты на произвол судьбы?» — задал вопрос бывший президент.

Ранее 26 октября с критикой налоговой реформы выступил генеральный директор SpaceX и Tesla Илон Маск. Миллиардер тоже посчитал план опасным. По мнению Маска, проект ставит под угрозу обычных американцев, за деньгами которых тоже придут, как только налогов от сверхбогатых людей перестанет хватать. 29 октября глава SpaceX добавил, что 50 миллиардов долларов, которые у него могут забрать после введения новых налоговых правил, нужны ему для отправки людей на Марс.

Администрация Байдена хочет реформировать налоговую систему и ввести налог для корпораций и миллиардеров. Средства, полученные от выплат, пойдут на финансирование экономического плана президента на 3,5 триллиона долларов, в который включены социальные и климатические проекты.

Байден неоднократно заявлял, что богатые люди не платят в бюджет честные суммы. Нынешняя налоговая ставка составляет 21 процент, однако компании пользуются льготами, которые позволяют им платить гораздо меньше. Кроме того, американское законодательство не предусматривает налог на нереализованную прибыль от стоимости таких активов, как ценные бумаги и имущество. По данным исследований, самые богатые люди — такие как Илон Маск и Джефф Безос — в некоторые годы ускользали от уплаты налогов в федеральный бюджет.