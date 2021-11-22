Индекс Мосбиржи установил антирекорд

Индекс Мосбиржи опустился ниже 4000 пунктов впервые с 22 сентября

Индекс Московской биржи в ходе торгов в понедельник, 22 ноября, установил двухмесячный антирекорд, опустившись ниже 4000 пунктов впервые с 22 сентября, свидетельствуют данные Мосбиржи.

В 11:55 индекс составлял 3951,35 пункта (минус 1,62 процента). Индекс РТС также заметно снизился — до 1682,41 пункта (минус 2,4 процента).

Среди «голубых фишек» больше всего по состоянию на 12:00 подешевели бумаги TCS Group (минус 4,27 процента, до 6791,4 рубля за акцию), «Газпрома» (минус 3,06 процента, до 327,3 рубля) и Сбербанка (минус 2,62 процента, до 318,99 рубля).

19 ноября компания «Роснано» на встрече с кредиторами объявила о накопленном непропорциональном долге и необходимости корректировок финансовой модели. Центробанк потребовал от Мосбиржи остановить торги всеми выпусками облигаций «Роснано» стоимостью более 71 миллиарда рублей. 22 ноября после возобновления торгов облигации упали до 80 рублей (минус 15,79 процента).

Генеральный директор управляющей компании (УК) «Арикапитал Алексей Третьяков заявил, что, если руководство «Роснано» допустит реструктуризацию долгов, пострадают все российские компании с государственным участием, поскольку акционеры резко снизят оценку надежности их ценных бумаг. Наибольшие потери рискуют понести «Газпром», ВЭБ, ГТЛК и «Аэрофлот».