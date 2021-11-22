Кризис в «Роснано» назвали ударом по всем госкомпаниям

Если руководство «Роснано» допустит реструктуризацию долгов, не говоря уже о дефолте, пострадают все российские компании с государственным участием, так как акционеры резко снизят оценку надежности их ценных бумаг. Об этом заявил генеральный директор управляющей компании (УК) «Арикапитал», которая держит часть облигаций «Роснано», Алексей Третьяков, передает «Интерфакс».

Среди тех, для кого ситуация может стать серьезным ударом, эксперт назвал такие компании, как «Газпром», ВЭБ, ГТЛК, «Аэрофлот». Все они воспринимаются рынком не как полноценные коммерческие структуры, а кризис компании, принадлежащей государству на 100 процентов, автоматически приведет к пересмотру их рейтингов.

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В настоящее время, подчеркнул Третьяков, рейтинги российских квазисуверенных компаний зависят от господдержки. Участники рынка считают, что власти не допустят проблемы в своих структурах, однако ситуация «Роснано» перевернет такое отношение.

При этом сам глава «Арикапитала» считает дефолт не слишком вероятным, поскольку чиновники должны осознавать уровень угрозы. По его мнению, проблемы разрешатся вливанием со стороны государства или умеренной реструктуризацией. Впрочем, саму новость о подготовке реструктуризации эксперт назвал беспрецедентной.

О проблемах в «Роснано» стало известно 19 ноября. Компания на встрече с кредиторами объявила о накопленном непропорциональном долге и необходимости корректировок финансовой модели. Участники совещания обсудили варианты, позволяющие избежать наиболее негативных сценариев.

На этом фоне Мосбиржа по требованию Центробанка остановила торги всеми выпусками облигаций «Роснано» стоимостью более 71 миллиарда рублей. Торги предполагается возобновить 22 ноября. Для этого площадка попросила компанию прояснить планы по обслуживании долга, после чего решится вопрос о статусе листинга облигаций.

Ранее в ноябре «Роснано» сообщило, что выручка компании за девять месяцев 2021 года достигла 22,2 миллиарда рублей — почти в шесть раз больше, чем за тот же период 2020 года. Чистая прибыль составила 2,9 миллиарда рублей, а расходы на управление сократились на миллиард рублей.