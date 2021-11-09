Выручка «Роснано» выросла после ухода Чубайса

Выручка «Роснано» за девять месяцев 2021 года увеличилась почти в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и достигла 22,2 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Согласно финансовой отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), выручка «Роснано» выросла в 5,9 раза, а валовая прибыль — в 5,3 раза до 15,3 миллиарда рублей рублей. Чистая прибыль составила 2,9 миллиарда рублей, а расходы на управление сократились на миллиард рублей. В пресс-службе отметили, что высокие финансовые результаты обусловлены в том числе инвестиционным доходом от проектов ветрогенерации. Компания планирует и дальше развивать программы, связанные с устойчивым развитием и возобновляемыми источниками энергии.
При этом в пресс-службе подчеркнули негативное влияние долговых обязательств, накопленных до 2021 года. «Начисленные процентные расходы за девять месяцев 2021 года составили 11,5 миллиарда рублей. Стратегическая задача менеджмента на ближайшие месяцы — снижение уровня долговой нагрузки, сформированной до начала 2021 года», — заявил заместитель председателя правления по экономике и финансам УК «Роснано» Максим Сахаров. До 2021 года генеральным директором «Роснано» был Анатолий Чубайс, который ушел из компании в декабре 2020-го.
Анатолий Чубайс возглавлял «Роснано» с 2011 года. После того, как правительство утвердило его отставку, он был назначен на пост спецпредставителя президента по связям с международными организациями. Новым председателем правления компании на пять лет стал Сергей Куликов, которого предложил назначить президент Владимир Путин.