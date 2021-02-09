Чубайса лишили еще одной должности

Спецпредставитель президента России по целям устойчивого развития Анатолий Чубайс лишился еще одной должности: Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) проголосовал за его снятие со всех постов в организации. Об этом сообщил глава союза Александр Шохин, передает РИА Новости.

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Теперь Чубайс продолжит деятельность в качестве консультанта. «Безусловно, мы договорились о том, что он сохранится в периметре РСПП в том или ином качестве, в том числе в экспертном качестве», — сказал Шохин. По его словам, позиция Чубайса «жесткая и не всем в РСПП подходит, но тем не менее мы договорились, что взаимодействие будет обеспечено».

О желании покинуть все посты в РСПП Чубайс говорил еще в конце января. Он уточнял, что больше не занимается бизнесом. Согласно информации на сайте РСПП, Чубайс входил в состав правления союза, а также в бюро правления объединения.

Чубайс возглавлял «Роснано» с 2008 года, в декабре 2020-го правительство утвердило его отставку. Его сменщиком в госкорпорации стал зампред коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Куликов. Чубайс назначен спецпредставителем президента России по целям устойчивого развития. Его новая должность ранее не существовала, в Конституции она не прописана. Однако под устойчивым развитием в ООН подразумевают развитие, которое удовлетворяет потребности нынешнего поколения и не вредит удовлетворению тех же потребностей будущих поколений.