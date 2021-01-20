Чубайс заявил о намерении покинуть все посты в РСПП

Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс заявил о намерении покинуть все посты в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). Его слова передает ТАСС.

Как отметил сам спецпредставитель президента, он больше не занимается бизнесом. Согласно информации на сайте РСПП, Чубайс входит в состав правления союза, а также в бюро правления объединения.

С 2008 года Анатолий Чубайс возглавлял «Роснано», в декабре 2020-го правительство утвердило его отставку. После этого он был назначен на пост спецпредставителя президента по связям с международными организациями.

Чубайс — один из идеологов и руководителей экономических реформ в России 1990-х, в частности, он запустил ваучерную приватизацию — первый этап массовой передачи госсобственности в частные руки. В правительстве Егора Гайдара он работал над программой масштабных экономических реформ. С середины 1990-х он занимал разные ключевые посты в правительстве и госкомпаниях, в том числе был главой администрации президента и министром финансов.