«Роснано» приготовилась к реструктуризации из-за огромных долгов

Госкорпорация «Роснано» провела встречу с кредиторами и крупными держателями облигаций, в рамках которой обсуждалась возможная реструктуризация. Об этом говорится на сайте компании.

Как отмечает газета «Коммерсантъ», корпорация задумалась о реструктуризации из-за огромных долгов. «Было констатировано, что накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель Общества требуют корректировок», — признались в «Роснано».

Мосбиржа приостановила торги девятью выпусками облигаций «Роснано» с 19 ноября. Общий объем их выпусков составляет 71,6 миллиарда рублей. Компания пока не сообщала о причинах приостановки торгов.

Согласно финансовой отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), выручка «Роснано» выросла в 5,9 раза, а валовая прибыль — в 5,3 раза до 15,3 миллиарда рублей. Однако у компании есть много накопленных до 2021-го долгов. «Начисленные процентные расходы за девять месяцев 2021 года составили 11,5 миллиарда рублей», — заявил заместитель председателя правления по экономике и финансам УК «Роснано» Максим Сахаров.