Облигации «Роснано» рухнули из-за угрозы дефолта

Московская биржа в понедельник, 22 ноября, возобновила торги облигациями «Роснано» после того, как в пятницу, 19 ноября, они были приостановлены в связи с предписанием Центробанка. Вскоре после снятия запрета рухнули все выпуски ценных бумаги госкомпании, свидетельствуют данные площадки.
Выпуск с погашением 1 декабря 2021 года по состоянию на 10:30 потерял 13 процента, стоимость облигации упала до 87 рублей.
Выпуски с погашением в декабре 2023 года и в марте 2024 года падают почти на 20 процентов, а с погашением в марте 2028 года — более чем на 10 процентов.
Как правило, такие проблемы подразумевают реструктуризацию задолженности или дефолт, однако для государственной компании (100 процентов акций принадлежат государству) ситуация стала беспрецедентной.
Эксперты полагают, что кризис в «Роснано» ударит по всем госкомпаниям, потому что в их рейтинги закладывались государственные гарантии.
Впрочем, дефолт они видят маловероятным, так как потери всех остальных участников рынка, среди которых «Газпром», ГТЛК, «Аэрофлот», могут оказаться слишком серьезными.
Ранее в ноябре «Роснано» отчиталось о финансовых успехах после ухода из руководства в конце 2020 года Анатолия Чубайса. Выручка компании за девять месяцев 2021 года достигла 22,2 миллиарда рублей — почти в шесть раз больше, чем за тот же период 2020 года. Чистая прибыль составила 2,9 миллиарда рублей, а расходы на управление упали на миллиард рублей.