Центробанк объяснил остановку торгов облигациями «Роснано»

Банк России направил Московской бирже предписание об остановке торгов облигациями «Роснано» 19 ноября, чтобы не допустить инсайдерских сделок на фоне информации о проблемах компании. Об этом со ссылкой на сообщение регулятора пишет ТАСС.

В регуляторе объяснили, что обсуждение сценариев реструктуризации долга проводилось с узким кругом кредиторов, такая ситуация угрожала интересам всех остальных держателей облигаций.

В понедельник, 22 ноября, Мосбиржа возобновила торги облигациями «Роснано». Бумаги рухнули более чем на 10 процентов, на пике выпуск с погашением в декабре текущего года падал на 30 процентов.

Эксперты отмечают, что кризис в «Роснано», особенно если дело дойдет до реструктуризации или тем более до дефолта, может самым серьезным образом сказаться на ситуации в госкомпаниях. В настоящее время их кредитные рейтинги во многом обеспечены за счет уверенности в помощи государства, но «Роснано» принадлежит государству на 100 процентов, поэтому история выглядит прецедентом.

Ситуация уже стала одной из причин серьезного падения индекса Мосбиржи — в начале дня он опустился ниже 4000 пунктов впервые с 22 сентября. Курс рубля также рухнул по отношению к мировым валютам. Доллар впервые с конца августа преодолел отметку 74 рубля, курс евро дошел до 84 рублей.