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Нутрициолог предупредила россиян об опасности новогодней закуски

Нутрициолог Четверикова: шпроты могут содержать один из самых опасных канцерогенов

Фото: Pixabay.com

Шпроты являются вредным продуктом, который может оказывать влияние на геном клетки. Об этом РИА Новости рассказала нутрициолог Анна Четверикова.

Эксперт по питанию отметила, что шпроты не являются отдельным видом рыбы. Для изготовления консервов подходят многие мелкие виды рыб — каспийская тюлька, салака, молодь сельди и другие. Четверикова также предупредила, что шпроты могут содержать один из самых опасных канцерогенов — бензапирен. Он может накапливаться в организме, оказывая негативное воздействие на геном клетки.

«Это продукт копчения — сочетание термообработки продукта и обработки его древесным дымом, а что это значит? А это значит — очень вредно», — пояснила нутрициолог, добавив, что в этой популярной новогодней закуске также содержится добавочная соль.

Ранее выяснилось, что большинство продаваемых в России рыбных консервов не соответствует стандартам качества. К такому выводу пришли специалисты «Общественной потребительской инициативы» после изучения 96 наименований рыбных консервов, произведенных в разных регионах страны.

Ксения Назарова
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