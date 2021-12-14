Названо предназначение iPhone SE

Запланированный iPhone SE привлечет более миллиарда пользователей Android-смартфонов. Об этом сообщает Reuters.

Журналисты ссылаются на отчет аналитиков JPMorgan. Специалисты повысили целевую цену акций Apple со 180 до 210 долларов, отметив, что рыночная капитализация компании приближается к трем триллионам долларов. Авторы полагают, что IT-гигант может успешно начать 2022 год с выпуска недорогого смартфона с поддержкой 5G — iPhone SE.

Аналитики назвали основное предназначение компромиссного девайса — с его помощью Apple сможет перетянуть значительное количество владельцев смартфонов на Android в свою экосистему. По оценкам экспертов JPMorgan, число потенциальных покупателей iPhone SE из семейства Android может составить до 1,4 миллиарда пользователей. Также недорогой аппарат смогут приобрести порядка 300 миллионов обладателей старых iPhone.

Аналитик Самик Чаттерджи заметил, что новые пользователи смогут присоединиться к экосистеме Apple с помощью программы trade-in. Он отметил, что при переходе с Android-девайса на устройство Apple компания не готова предложить большую скидку, однако итоговая цена за iPhone SE с 5G в районе 269-399 долларов будет адекватной.

Ранее журналист Bloomberg Марк Гурман сообщил, что в начале 2022 года Apple выпустит новый iPhone SE с поддержкой 5G. Актуальный девайс серии вышел на рынок весной 2020 года.