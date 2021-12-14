Правительство потратит 120 миллиардов на развитие Норильска

Правительство России утвердило комплексный план развития Норильска до 2035 года. На реализацию программы будет потрачено 120 миллиардов рублей. Об этом сообщается на сайте «Норникеля».

Соответствующий документ подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

План был подготовлен в рамках подписанного в феврале соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, Красноярским краем, Норильском и «Норникелем».

Он включает в себя реновацию жилищного фонда, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры города, развитие объектов социальной инфраструктуры, формирование комфортной и безопасной городской среды, а также программу переселения граждан в более благоприятные районы проживания в рамках города.

81,3 миллиарда рублей из выделенных средств предоставлены «Норникелем», 24 — федеральным бюджетом, еще 14,8 будут взяты из средств консолидированного бюджета Красноярского края.

«Утверждение комплексного плана развития Норильска на уровне правительства отражает важнейшую роль, которую этот заполярный город играет в развитии всего Арктического региона. “Норникель” приветствует объединение усилий бизнеса и властей всех уровней, направленных на развитие Норильска. Со своей стороны компания будет продолжать вкладывать деньги и усилия для формирования комфортной и безопасной городской среды», — прокомментировал новый план развития города президент «Норникеля» Владимир Потанин.

Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев отметил, что жизнь большинства жителей Норильска связана с «Норникелем», и задача этого предприятия, являющегося одним из крупнейших производителей металла в мире, — создать комфортную городскую среду для своих сотрудников.

«Реновация Норильска позволит создать условия, чтобы люди, производящие дорогой и необходимый для многих отраслей металл, жили в комфортных условиях, создавали семьи, растили детей», — заявил он.

То, что основой программы развития Норильска является рост качества жизни его жителей, подчеркнул и губернатор Красноярского края Александр Усс.

«Норильск обязан стать площадкой, на которой мы продемонстрируем, как необходимо в современных условиях проводить реновацию за полярным кругом», — добавил Усс.

Мэр города Дмитрий Карасев назвал подписание документа историческим событием для Норильска и его жителей.

«Город давно ждал преобразований, а подписание соглашения, несомненно, — точка отсчета к достижению этой цели. Уверен, что при успешной реализации всех задуманных нами планов Норильск может стать лидером Арктической зоны и хорошим примером в качестве пилотного проекта для других северных городов», — отметил глава города.

Ранее при участии «Норникеля» в 140 километрах от Норильска была запущена после реконструкции Усть-Хантайская ГЭС, являющаяся одной из самых северных гидроэлектростанций в мире.