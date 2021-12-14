Байден «вынудил» Турцию улучшить отношения с Арменией после покупки С-400

Турция пытается нормализовать отношения с Арменией, чтобы угодить американскому президенту Джо Байдену. С таким мнением выступил колумнист Bloomberg Селджан Хаджаолу (Selcan Hacaoglu).

По его мнению, на это указывает решение Анкары открыть авиасообщение с Ереваном. Хотя турецкая сторона будет координировать шаги по улучшению отношений с Азербайджаном, колумнист уверен: ее просто «вынудили» действия США.

Хаджаолу напомнил, что решение турецких властей последовало за просьбой Байдена. Во время октябрьской встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Риме американский политик призвал открыть границу с Арменией. В свою очередь, Анкара рассчитывает, что это поможет наладить отношения с Вашингтоном: они испортились после покупки российских систем противовоздушной обороны С-400.

13 декабря министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил об открытии авиасообщения с Арменией. Он добавил, что Анкара и Ереван также назначат спецпредставителей для нормализации дипломатических отношений. Отмечается, что сейчас между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя государствами закрыта с 1993 года.