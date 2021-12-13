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Турция заявила об открытии авиасообщения с Арменией

Глава МИД Чавушоглу: Турция и Армения откроют чартерное авиасообщение
Мевлют Чавушоглу

Мевлют Чавушоглу. Фото: Costas Baltas / Reuters

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил об открытии авиасообщения с Арменией. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава МИД Турции также рассказал, что Анкара и Ереван назначат спецпредставителей для нормализации дипломатических отношений. Отмечается, что сейчас между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя государствами закрыта с 1993 года.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что Ереван обращался к Москве с просьбой о посредничестве в нормализации двусторонних отношений с Анкарой. По ее словам, начало нормализации будет способствовать «общему оздоровлению ситуации в регионе и формированию атмосферы добрососедства и доверия, что сейчас особенно актуально».

Марина Совина
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