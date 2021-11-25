Захарова высказалась о посредничестве в отношениях Армении и Турции

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что Ереван обращался к Москве с просьбой о посредничестве в нормализации двусторонних отношений с Анкарой. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Я могу подтвердить, что Армения обращалась за содействием в посредничестве между Ереваном и Анкарой. Россия заинтересована (и неоднократно об этом говорила и прилагала даже усилия к этому процессу) в нормализации армяно-турецких отношений, и наша сторона готова всячески и дальше этому содействовать», — сказала Захарова.

По ее словам, начало нормализации будет способствовать «общему оздоровлению ситуации в регионе и формированию атмосферы добрососедства и доверия, что сейчас особенно актуально».

В октябре глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном. Дипломаты обсудили создание нового переговорного формата «3+3», в который должны войти Россия, Иран, Турция и страны Закавказья: Армения, Грузия, Азербайджан.

