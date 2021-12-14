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ОАЭ пригрозили США отказом от покупки истребителей F-35

WSJ: ОАЭ пригрозили США отказаться от покупки F-35 из-за требований по защите от шпионажа

Фото: U.S. Air Force / Capt. Kip Sumner / Reuters

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) пригрозили США отказаться от покупки истребителей F-35, беспилотных летательных аппаратов Reaper и другого вооружения. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

По информации издания, причиной сомнений ОАЭ по сделке на несколько миллиардов долларов послужили «обременительные» требования безопасности Вашингтона по защите высокотехнологичного оружия от китайского шпионажа. При этом нет точного понимания, действительно ли Абу-Даби откажется от покупки или это дипломатический ход перед визитом делегации ОАЭ в США.

«Правительственное должностное лицо относительно низкого уровня написало письмо, в котором высказывалось предположение, что речь идет о тактике переговоров перед встречей», — пишет WSJ.

20 ноября разведывательное сообщество США заявило, что Китай тайно построил военный объект на территории порта недалеко от Абу-Даби. Администрация американского президента Джо Байдена предупредила власти ОАЭ, что военное присутствие Китая в стране может угрожать связям между двумя государствами.

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Екатерина Андреева
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