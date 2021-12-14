Кремль посоветовал надеяться на лучшее и готовиться к худшему из-за омикрона

Власти России, оценивая опасность нового штамма коронавируса омикрон, советуют надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Вы знаете, лучше всего надеяться на лучшее, но быть готовым к худшему. Наверное, вот это должно быть нашим кредо», — отметил Песков.

По словам пресс-секретарь президента России, логистика готова к экстремальной нагрузке на систему здравоохранения, и после прошедших волн коронавируса было наработано много опыта.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала последние данные об опасности омикрон-штамма. Отмечается, что он способен распространяться быстрее, чем вариант дельта, однако вызванная им болезнь переносится легче.