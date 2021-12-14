Выявлены главные особенности поведения россиян в пандемию COVID-19

«ВКонтакте» проанализировала, как за последние два года на фоне пандемии COVID-19 изменилась активность российских пользователей сети, и выявила семь главных особенностей их поведения в интернете. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В частности, стало известно, что жители России заметно потеряли интерес к туризму и спортивной тематике — вероятно, из-за сокращения количества зрелищных мероприятий по всему миру. При этом юзеры все чаще начали искать в онлайне новые знания: произошел резкий всплеск активности в прямых трансляциях и групповых звонках — во многом за счет большого числа образовательных лекций, занятий и тренингов.

Кроме того, в сетевой режим перетекли новые знакомства и общение в целом. К примеру, взрывной рост по добавлению во «ВКонтакте» новых друзей показали подростки в возрасте 14–17 лет.

Вдобавок с начала пандемии в России подсели на игры, в особенности ими заинтересовались девушки: во время самоизоляции их число в играх увеличилось на 45 процентов, парней — на 22 процента. Основной рост аудитории пришелся на пользователей до 18 лет. Больше всего игрокам полюбились шутеры, а вот стратегии и пазлы, наоборот, вызывали чуть меньше интереса.

Еще одна новая привычка в поведении россиян — общаться голосом и не только в чатах. Так, аудитория мессенджера «ВКонтакте», которая пользуется голосовыми сообщениями, составляет 33 миллиона человек в месяц. Взрывной интерес к функции вызвала в том числе технология распознавания — превращения аудио в текст. В среднем каждый пользователь сервиса читает восемь расшифровок в день.

Наконец, во время самоизоляции и пандемии люди стали чаще, чем раньше, проводить время за компьютерами и ноутбуками, а также слушать музыку на этих устройствах. Жанр хип-хопа держит лидирующую позицию по прослушиваниям в «VK Музыке». При этом мобильные устройства остаются самыми используемыми девайсами: в частности, для просмотра коротких вертикальных видеороликов — их каждый день в «Клипах ВКонтакте» смотрят больше 400 миллионов раз. Ежедневная аудитория сервиса превысила 20 миллионов пользователей.

При этом несмотря на то что частота офлайн-встреч и развлекательных мероприятий сократилась, пользователи не отказываются от заказа коротких поездок по городу. По данным сервиса «Такси ВКонтакте», чаще всего машины вызывали молодые люди в возрасте 16–24 лет. Самыми популярными направлениями оказались рестораны и бары, музеи и парки, а также торговые центры. С июня 2020-го по июнь 2021 года сервис «Такси ВКонтакте» показал рост по поездкам в 15 раз по сравнению с результатами прошлого года.