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Российских полицейских арестовали за вымогательство у искателей наркозакладок

В Петербурге суд заключил под стражу сотрудников МВД, подозреваемых в похищении людей

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Василеостровский суд Петербурга избрал меру пресечения четырем сотрудникам МВД, подозреваемым в вымогательстве денег у искателей наркозакладок. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Полицейские Владимир Иванов, Георгий Емельянов, Артем Красков и Иван Косолапов арестованы по ходатайству следствия до 30 января 2022 года. Им вменяется похищение людей и покушение на мошенничество.

По версии следствия, в октябре фигуранты дела, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, задержали двух молодых людей, которые искали закладки с наркотиками и насильно усадили их в машину. Подозреваемые их избили и потребовали 300 тысяч рублей, угрожая в случае отказа привлечь к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Молодых людей несколько часов возили по городу, вынуждая заплатить деньги. В итоге они отдали подозреваемым 40 тысяч рублей и 700 долларов. Фигуранты дела отрицают свою вину.

В городском управлении Следственного комитета России заявляли о возбуждении дела в отношении полицейских. В МВД начали проверку в отношении подозреваемых в преступлении сотрудников.

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Любовь Ширижик
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