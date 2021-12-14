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Пожар на российском газопроводе устранили

ГУ МЧС Ставрополья: факельное горение на газопроводе в Кочубеевском округе устранено

Фото: EMERCOM of Russia / Global Look Press

Факельное горение на газопроводе в Кочубеевском округе Ставропольского края устранено. Об этом «Интерфаксу» сообщила представитель пресс-службы Главного управления МЧС по российскому региону Юлия Дашкевич.

По ее словам, по состоянию на 21:20 по московскому времени факельного горения нет, поскольку газопровод был перекрыт. В результате без газа остались 18 населенных пунктов. Все последствия порыва газопровода будут ликвидированы, однако для этого необходимо время. «Работы ведутся, ситуация находится на контроле как у правительства Ставрополья, так и главка МЧС по Ставрополью»", — добавила Дашкевич.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Ставропольского края, по факту ЧП назначена проверка, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего. На место происшествия выехал прокурор Ставропольского края Александр Лоренц.

О том, что на Ставрополье произошел прорыв газовой трубы с факельным возгоранием, сообщалось ранее 14 декабря. Высота пламени на горящем газопроводе в российском регионе составила 1,5 метра. Пострадавших в результате инцидента нет.

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Марина Совина
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