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В российском регионе прорвало газопровод

ГУ МЧС: на Ставрополе произошел прорыв газовой трубы, высота пламени составляет 1,5 метра

Фото: pixabay.com

На Ставрополье произошел прорыв газовой трубы с факельным возгоранием. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Главное управление МЧС России.

В ведомстве уточнили, что высота пламени на горящем газопроводе в российском регионе составляет 1,5 метра. Как уточнил на своей странице в социальной сети Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, который находится на месте происшествия, инцидент произошел на территории Кочубеевского округа, недалеко от станицы Беломечетской.

Глава региона добавил, что на место ЧП прибыли пожарные, они приступили к ликвидации горения. Пострадавших и угрозы населенным пунктам нет. Ситуация находится под контролем, заверил Владимиров.

Ранее взрыв привел к масштабному возгоранию газопровода в районе Шад Абад на юго-западе Тегерана. Причиной взрыва могло стать повреждение трубы во время ремонтных работ.

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Марина Совина
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