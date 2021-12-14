Евродепутат высказался против заявлений об аннексии Крыма

Депутат Европейского парламента Тьерри Мариани высказался против заявлений об аннексии Крыма Россией. В интервью «Ленте.ру» французский политик отметил, что полуостров вернулся в состав России по итогам референдума.

«У нас есть миллионы беженцев из Ирака, из Сирии, а из Крыма — никого. А там ведь живет 2,5 миллиона человек. Значит, всех все устраивает, значит, это все действительно произошло по воле людей», — заявил Мариани. Евродепутат признал, что на полуострове проживает крымско-татарское меньшинство, но подчеркнул, что большинство его жителей — русские.

Политик заявил, что неоднократно бывал в Крыму еще до событий 2014 года: там он посещал могилу французских солдат, погибших во время Крымской войны 1853-1856 годов. «И я уже тогда видел, что жители Крыма хотели, чтобы полуостров вернулся в состав России», — рассказал он.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума. По официальным данным, большинство проголосовавших жителей региона поддержали присоединение Крыма к России. Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года.

Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты референдума в Крыму, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.