Нейрохирурги и ракетостроители оказались не умнее обычных людей

Специалисты в области ракетостроения и нейрохирурги не умнее среднестатистического человека, то есть имеют такой же уровень интеллекта, как и население в целом. К такому выводу пришли ученые Университетского колледжа Лондона и других научных центров Великобритании. Свои выводы они опубликовали в British Medical Journal.

Исследователи сравнили показатели интеллекта 329 аэрокосмических инженеров и 72 нейрохирургов с 18 257 обычными людьми. Все участники прошли онлайн-тест для измерения шести различных показателей, связанных с интеллектом, включая планирование, рассуждение, рабочую память, внимание и эмоциональный интеллект. При этом учитывались такие сторонние факторы, как пол, преобладающая рука и стаж работы по специальности.

Оказалось, что аэрокосмические инженеры и нейрохирурги различались лишь в двух аспектах. Первые характеризовались лучшей способностью к умственной концентрации и вниманию, а вторые — к обработке семантической информации. При сравнении с общей популяцией ракетостроители не выделялись никакими особенностями. Нейрохирурги быстрее решали проблемы, чем население в целом, однако их скорость извлечения воспоминаний оказалась ниже.

Авторы работы признают, что исследование является обсервационным, то есть не выявляет причинно-следственные связи между уровнем интеллекта и профессией, и не включает весь спектр аэрокосмических инженеров и нейрохирургов.