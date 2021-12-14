У половины россиян выросла зарплата

52 процента россиян стали больше зарабатывать в 2021 году, свидетельствуют данные опроса рекрутинговой компании Hays (есть у «Ленты.ру»). Доля россиян, чьи доходы выросли, стала почти в два раза больше по сравнению с 2020 годом — тогда она составляла 30 процентов. У трети работников зарплата увеличилась на 5-10 процентов, у 11 процентов — на 11-20 процентов, у 12 процентов — на 21 процент и более.

В исследовании поучаствовали 4,8 тысячи респондентов — как работодателей, так и сотрудников. Hays сделала вывод, что к концу 2021 года ситуация на российском рынке труда улучшилась, но по ряду показателей все еще отстает от доковидного 2019-го. Например, тогда о росте зарплаты сообщили 58 процентов опрошенных.

Главными причинами увеличения доходов стали повышение оклада (44 процентов), переход на новую работу (28 процентов) и увеличение премий (20 процентов). У трети респондентов, однако, уровень дохода в 2021 году не изменился (в 2020-м таких было 38 процентов, в 2019-м — 35 процентов). Упала зарплата у 16 процентов россиян — эта цифра вдвое меньше, чем в 2020 году, и вместе с тем вдвое больше, чем в 2019-ом.

Опрос работодателей подтверждает положительную динамику на рынке труда. 56 процентов компаний рассказали, что повысили зарплаты работникам, 37 заявили о сохранении их доходов на уровне прежнего года. На сокращение оплаты труда пошли лишь 7 процентов работодателей.

Данные о планах компаний по выплате годовых премий также говорят в пользу стабилизации ситуации. Рекрутинговый портал SuperJob выяснил, что 13-ю зарплату получат сотрудники 43 процентов российских компаний (+5 процентов). 45 процентов работодателей заявили, что в ушедшем году расширили штат. По данным Hays, в 2022 году положительные тенденции сохранятся — о планах поднять зарплаты сотрудникам рассказали 60 процентов работодателей, а увеличить число работников планируют 48 процентов. https://lenta.ru/news/2021/12/13/rosti/