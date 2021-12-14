Евросоюз прокомментировал приговор Сергею Тихановскому

Европейский союз раскритиковал приговоры, которые вынесли белорусским оппозиционерам, в том числе Сергею Тихановскому, в Гомельском суде. Объединение требует освобождения политиков и блогеров и угрожает официальному Минску ужесточением санкций. Соответствующий документ поступил в распоряжение «Ленты.ру».

«Эти приговоры являются еще одним примером необоснованных обвинений против граждан Белоруссии, которые воспользовались своим правом на мнение и призвали провести свободные и справедливые выборы. Эти приговоры являются частью продолжающегося жестокого и систематичного подавления всех независимых голосов страны», — прокомментировали в Евросоюзе.

В сообщении также указано, что объединение считает обвинения сфабрикованными, а приговоры — нарушением прав человека. Вскоре страны Европы рассмотрят возможность ужесточения санкций против Белоруссии.

Гомельский суд 14 декабря приговорил Сергея Тихановского к 18 годам колонии усиленного режима. Оппозиционера признали виновным в призывах к насилию в отношении властей и подготовке массовых беспорядков в стране. Вместе с Тихановским суд приговорил еще нескольких оппозиционных политиков и блогеров — в частности, Игоря Лосика, Николая Статкевича, Артема Сакова, Владимира Цыгановича и Дмитрия Попова. Все они получили от 14 до 16 лет тюремного заключения.