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В ВОЗ оценили скорость распространения омикрон-штамма

Глава ВОЗ Гебрейесус: омикрон-штамм коронавируса распространен в большинстве стран мира

Фото: Pool / Reuters

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что омикрон-штамм коронавируса распространен в большинстве стран мира. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, новый штамм COVID-19 «распространяется с такой скоростью, которую мы не наблюдали в других вариантах».

Гебрейесус отметил, что на сегодняшний день 77 стран сообщили о случаях омикрон-штамма. «И реальность заключается в том, что омикрон, скорее всего, есть в большинстве стран, даже если его еще не выявили», — сказал он.

11 ноября в ЮАР выявили штамм под кодом B.1.1.529, который назвали греческой буквой «омикрон». Министр здравоохранения страны заявил, что новый вариант легко переносится прошедшими вакцинацию пациентами, однако, по некоторым данным, может обходить иммунитет переболевших другими штаммами.

Марина Совина
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