Смертельно ядовитый бумсланг притаился в ветвях рождественской ели

Жители города Кейптаун, ЮАР, наряжали новогоднюю ель и нашли притаившуюся в ветвях смертельно ядовитую змею. Об этом сообщает издание The Mirror.

55-летний Роб и 35-летняя Марчела Уайлд, которые 15 лет назад приехали в ЮАР из английского города Борхэмвуд, графство Хартфордшир, наряжали рождественскую ель вместе с детьми — 11-летним Эдвардом и семилетней Сарой. Неожиданно из-за мишуры выглянул бумсланг. Эта рептилия считается одной из самых ядовитых змей в стране. По степени опасности она превосходит даже мамбу и кобру. Один укус бумсланга может быть смертельным, если не ввести противоядие.

Роб отметил, что семья нарядила елку, и дети раскладывали под ней подарки, прежде чем включить гирлянды. «Мы восхищались проделанной работой. Неожиданно Марчела указала на наших кошек, которые пристально смотрели на елку, и сказала, что по всей видимости, там мышь», — отметил он.

Женщина сдвинула мишуру и увидела голову змеи, которая смотрела прямо на нее. Вся семья отпрянула. Роб храбро сделал шаг вперед, чтобы получше разглядеть змею, и при помощи Google определил, что это бумсланг. Семья позвонила змеелову, который порекомендовал шелестеть упаковкой от подарков внизу и не позволять змее спускаться с дерева. Спустя два часа специалист приехал и снял рептилию с ели при помощи щипцов.

«Я хотел бы увидеть под елкой на Рождество много разных вещей, но одно я бы точно не хотел видеть — ядовитую змею длиной более метра», — отметил Роб.

49-летний змеелов Джерри Хейнс увидел присланную ему фотографию змеи на украшенной елке и сначала подумал, что его разыгрывают коллеги. «Потом у меня зазвонил телефон. Звонил Роб, который прислал мне фотографии. Он заявил, что у них действительно бумсланг на елке, и это не шутка», — отметил он. По его словам, поймать змею было непросто, так как она активно извивалась.

В конце концов, бумсланг соскользнул с дерева и попытался скрыться, но Хейнс схватил его щипцами и положил руку ему на голову, чтобы рептилия не смогла укусить его. После этого он выпустил змею в дикую природу.

Бумсланги вырастают до двух метровой длиной и способны открывать рот на 170 градусов. Их яд может привести к мучительной смерти из-за внутреннего и внешнего кровотечения. В то же время эти рептилии редко нападают на людей самостоятельно и не агрессивны, если не беспокоить их. Эти змеи имеют ярко-зеленый, желтый или оливковый окрас. Они живут на деревьях и питаются ящерицами, лягушками, птицами и яйцами.

Ранее сообщалось, что жительница австралийского острова Бриби, штат Квинсленд, зашла в туалет и обнаружила в унитазе метрового ромбического питона. Испуганная женщина вызвала змеелова.