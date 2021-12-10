Женщина зашла в туалет и нашла метровую змею под ободком унитаза

Жительница австралийского острова Бриби, штат Квинсленд, зашла в туалет и обнаружила в унитазе метрового ромбического питона. Об этом сообщает ABC.

Испуганная женщина вызвала змеелова. Когда специалист по отлову змей Крис Соул прибыл на место происшествия, он сначала не смог найти рептилию. «Женщина рассказала, что он свернулся под ободком унитаза. Когда она заметила его, он упал в воду», — отметил он.

Австралийка начала переживать, что рептилия могла оказаться где угодно. Соул открыл крышку, вытащил все из ванной комнаты, но так и не нашел неуловимую змею. Тогда он еще раз зашел в туалет и увидел ромбического питона, который высунулся из воды в унитазе и смотрел на него.

«Он буквально прятался под туалетной бумагой на поверхности воды», — сказал австралиец. Соул вытащил рептилию из унитаза, промыл ее водой и выпустил в дикую природу.

Мужчина отметил, что ему приходилось видеть змей в ванных комнатах. По словам Соула, среди жителей Австралии ходят страшилки про пауков в туалетах, но он никогда не видел их в унитазе. Каким образом метровая змея попала туда, неизвестно. «Я очень сомневаюсь, что она приползла по трубе. Поразительное совпадение, что змея оказалась там ровно в момент, когда женщина вошла в помещение», — подчеркнул он.

«Змее повезло, что женщина не смыла ее в туалет, потому что в этом случае рептилия могла бы погибнуть», — сказал он.

Ромбические питоны вырастают до трех метров в длину. Они не ядовиты, хотя их укус может быть болезненным. Эти рептилии душат добычу, обвиваясь вокруг нее, а затем проглатывают. Как правило, они питаются небольшими млекопитающими и ящерицами.

Ранее сообщалось, что работник предприятия зашел в туалет и обнаружил полутораметровую ядовитую змею. Он услышал странный звук и вскоре обнаружил пугающую находку у себя под ногами.